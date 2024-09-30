В Самаре выплачено 3,3 млн руб. за ДТП, в котором разбился Volkswagen Amarok

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Автомобиль двигался по Ракитовскому шоссе. Впереди идущая машина шла на разворот, когда Amarok врезался в нее, нарушив предусмотренную ПДД дистанцию.

«Даже мелкое ДТП может принести немало проблем. Когда же речь идет о тотальных авариях и автомобиль восстановить становится невозможным, актуальность каско становится наиболее обоснованной. Полисы предусматривают разные виды покрытия, но даже в базовом варианте при цене от 1950 руб. в год помогут с финансовым обеспечением при наступлении неприятных последствий аварии», – говорит Светлана Погорелова, директор Самарского филиала «АльфаСтрахование».