В Самаре водитель, лишенный водительских прав сбил 75-летнюю женщину

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11 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

В Самаре в Красноглинском районе в 18:55 водитель 1958 г.р., который был лишен права управления транспортным средством, управлял автомобилем Volkswagen Touareg, при совершении манёвра левого поворота в районе дома №8А в пос. Мехзавод 16-й квартал, допустил наезд на пешехода — женщину 1949 г.р., которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход госпитализирована.