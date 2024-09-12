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В Самаре водитель, лишенный водительских прав сбил 75-летнюю женщину

12 сентября 2024 09:46
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В Самаре водитель, лишенный водительских прав сбил 75-летнюю женщину

11 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

В Самаре в Красноглинском районе в 18:55 водитель 1958 г.р., который был лишен права управления транспортным средством, управлял автомобилем Volkswagen Touareg, при совершении манёвра левого поворота в районе дома №8А в пос. Мехзавод 16-й квартал, допустил наезд на пешехода — женщину 1949 г.р., которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход госпитализирована.

Теги: ДТП

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