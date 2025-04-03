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В Самаре росгардейцы задержали мужчину, который скрылся от следователей в Курганской области

3 апреля 2025 13:07
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В Самаре росгардейцы задержали мужчину, который скрылся от следователей в Курганской области

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании «тревожной кнопки» - их помощь потребовалась в одной из гостиниц, расположенной на 3-й просеке. Патрульные незамедлительно отправились по указанному адресу.

Персонал гостиницы объяснил прибывшим росгвардейцам, что один из постояльцев находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе и демонстративно игнорирует правила поведения в общественном месте. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок посетитель не реагировал.

Проверив личность молодого человека по информационным базам данных, росгвардейцы установили, что он числятся в федеральном розыске.  Полиция Курганской области разыскивала его как обвиняемого, скрывшегося от военных следователей.

Патрульные задержали мужчину 1999 года рождения и передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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