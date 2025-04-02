В Самаре проверяют информацию о пострадавшей на остановке женщине

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Сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о причинении телесных повреждений женщине на остановке общественного транспорта в Самаре. По факту публикации отделом полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В настоящее время заявлений от граждан и сообщений из лечебных учреждений по данному факту в полицию не поступало. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и просят лиц, опознавших участников конфликта, очевидцев и пострадавших обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.