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В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства

14 июля 2025 21:12
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В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя.

По версии следствия, 27 февраля 2025 года около 5 часов 30 минут утра находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, прибыл на автомобиле под управлением сына, не осведомленного о преступных намерениях, к зданию правительства Самарской области, где бросил на лестницу  взрывоопасный  предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал.

По ходатайству органов следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

 

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