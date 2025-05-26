В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе

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В Самаре неожиданно прекратил работу гипермаркет спорттоваров Desport. Помещение на Московском шоссе, 13, опечатано с 22 мая, хотя соседний супермаркет «Миндаль» продолжает работать.

На дверях висит рукописное объявление о временном закрытии, а на сайте магазина указано, что точка «временно не работает». Однако в других городах России все 26 магазинов Desport функционируют в штатном режиме.

В официальном Telegram-чате сети на вопрос о причинах закрытия ответили уклончиво:

«К сожалению, информации о восстановлении работы магазина в Самаре пока нет».

Это уже второй случай, когда спортивный ритейлер покидает это место. В 2022 году здесь закрылся «Декатлон», а в декабре 2023-го открылся Desport. По данным СМИ, российские активы Decathlon выкупила компания ООО «АРМ», пишет ГТРК-Самара.