В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву

Ленинский районный суд Самары 14 мая начал процесс по уголовному делу теперь уже бывшего гендиректора АНО «Институт регионального развития» Ольги Михеевой. Вместе с ней на скамье подсудимых оказался ее родственник Денис Гусев, пишет Волга-Ньюс.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию) и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. По предварительным данным, ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.

С 29 июля 2024 г. Михеева перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. является Екатерина Маркелова. АНО «Институт регионального развития», согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра «Инженерия будущего». В числе видов деятельности — участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.

Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Источники Волга Ньюс рассказали, что в деле Михеевой также фигурировал Денис Гусев. Его считают родственником Михеевой. Кроме того, Денис Гусев указан и на сайте АНО. Его должность — проектный директор НОЦ «Инженерия будущего».

Согласно информации на сайте суда Ленинского района Самары, Ольга Михеева в апреле требовала от АНО «изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным».