В Самаре конфликт в круглосуточном магазине закончился дракой на улице

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В полицию в Кировском районе в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1994 года рождения с травмами различной степени тяжести.

Полицейские в больнице изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что накануне около часа ночи в круглосуточном магазине на проспекте Металлургов у него произошел конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Инцидент закончился дракой на улице, после которой незнакомец вернулся в магазин, а он самостоятельно добрался до дома, откуда его госпитализировали.

Полицейские опросили работников магазина и изучили записи с видеокамер, установленных в торговом зале, провели иные оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установили и задержали ранее неоднократно судимого местного жителя 1988 года рождения.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ, мужчина пояснил, что после потасовки вернулся в магазин, купил продукты и сообщил продавцу о произошедшем инциденте, после чего ушел домой, не интересуясь состоянием пострадавшего.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре фигуранту вручена копия обвинительного заключения.

Промышленный районный суд города Самары, собранные полицейскими и следствием доказательства признал достаточными для вынесения местному жителю обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.