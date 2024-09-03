В Самаре девушка-водитель врезалась в столб

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2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 01:50 в Железнодорожном районе города Самара. 22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя со стороны ул. Промышленности в направлении Южного проезда, напротив д. 12 по ул. Авроры потеряла контроль над управлением т/с и допустила наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. С места ДТП 22 и 17-летних девушек доставили в медицинское учреждение. Несовершеннолетнюю пассажирку отпустили, водителя госпитализировали.