Я нашел ошибку
Главные новости:
«Т Плюс» поддержала федеральный образовательный проект «Профессионалитет»
«Т Плюс» поддержала федеральный образовательный проект «Профессионалитет»
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре
Дешевле всего школьную пиццу можно приготовить в Самаре
Кабмин утвердил новую систему управления в области охоты
Кабмин утвердил новую систему управления в области охоты
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
В Самаре гаражи, установленные над водоводами, будут сносить
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки
В Тольятти водитель сбил велосипедиста
В Тольятти водитель сбил велосипедиста
в 2024 году на территории губернии идет строительство 24 новых спортивных площадок.
В 2024 году на территории губернии идет строительство 24 новых спортивных площадок.
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90
-1.19
EUR 99.26
-1.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.
В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина
В губернии прошел финал соревнований "Высший класс"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре девушка-водитель врезалась в столб

3 сентября 2024 13:14
109
В Самаре девушка-водитель врезалась в столб

2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек. 

Одно из ДТП произошло в 01:50 в Железнодорожном районе города Самара. 22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя со стороны ул. Промышленности в направлении Южного проезда, напротив д. 12 по ул. Авроры потеряла контроль над управлением т/с и допустила наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. С места ДТП 22 и 17-летних девушек доставили в медицинское учреждение. Несовершеннолетнюю пассажирку отпустили, водителя госпитализировали.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре машина наехала на мужчину, который лежал на дороге
03 сентября 2024, 11:26
В Самаре машина наехала на мужчину, который лежал на дороге
ДТП произошло вечером 2 сентября на улице Гагарина. Происшествия
131
Потребовалась помощь спасателей.
02 сентября 2024, 20:34
ДТП на 940 километре трассы М-5: столкнулись три автомобиля, погибла женщина-водитель
Потребовалась помощь спасателей. Происшествия
446
В Тольятти девушка пошла на красный и попала под машину
02 сентября 2024, 11:38
В Тольятти девушка пошла на красный и попала под машину
1 сентября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.  Происшествия
472
В центре внимания
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
3 сентября 2024  14:00
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
75
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2024  11:53
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
155
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсада
3 сентября 2024  10:04
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
155
Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.
2 сентября 2024  22:28
Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета
546
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
2 сентября 2024  18:34
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
1001
Весь список