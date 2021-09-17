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В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр, столб и другую машину

17 сентября 2021 13:50
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В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр, столб и другую машину

16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в Ленинском районе города Самары в 08-10 час. Женщина 1975 года рождения, управляя автомобилем «MAZDA CX-5», двигалась по ул. Чкалова со стороны ул. Буянова и при выполнении левого поворота на ул. Мичурина не справилась с управлением, вследствие чего допустила наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «LADA GRANTA» под управлением мужчины 1981 года рождения. После столкновения иномарка продолжила движение и допустила наезд на световую опору. В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля и его пассажир – мужчина 1971 года рождения. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Теги: ДТП

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