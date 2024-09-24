В Самаре 70-летний водитель сбил 10-летнего ребенка

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23 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Также сотрудниками ГАИ выявлено 435 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 14 и за нарушение правил перевозки детей – 17.

Одно из ДТП произошло в 20:20 в Самаре. 70-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Физкультурная. В пути следования, в районе дома №143, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 10-летнего пешехода с места ДТП доставили в медицинское учреждение.