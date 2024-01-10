В период новогодних каникул патрульные экипажи Росгвардии задержали в Самарской области порядка 90 правонарушителей

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Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несут службу в системе единой дислокации и вместе со своими коллегами из органов внутренних дел обеспечивают общественную безопасность и правопорядок в населенных пунктах Самарской области. В круглосуточном режиме группы задержания патрулируют улицы городов и поселков, пресекая противоправные деяния и реагируя на всевозможные происшествия.

В период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января за различные правонарушения патрульные экипажи Росгвардии задержали на территории региона порядка 90 человек. По фактам пресеченных сотрудниками вневедомственной охраны преступлений возбуждено 7 уголовных дел, кроме того, росгвардейцы нашли двух человек, объявленных в местный розыск.

Более 170 раз группы задержания выезжали по сигналам «тревога», поступившим с охраняемых объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, находящихся под охраной Росгвардии. Краж с охраняемых объектов не допущено.

Перед началом новогодних каникул в Росгвардии стартовала акция «Безопасный Новый год». В ее рамках стражи правопорядка провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение различного рода ЧП. Благодаря слаженным усилиям всех правоохранительных органов и силовых структур чрезвычайных происшествий на территории Самарской области не допущено.