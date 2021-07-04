В Кинельском районе перевернулась машина, пострадал человек

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3 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 12:40 в Кинельском районе Самарской области на автодороге «Кинель-Богатое-Борское». Водитель 1964 года рождения, управляя пикапом, двигался в направлении города Кинель. В пути следования выехал на правую обочину, после чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где госпитализирован, сообщает облМВД.