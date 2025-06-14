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В Кинеле ночью тушили пожар в кафе на 400 кв. метрах

14 июня 2025 11:11
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В Кинеле ночью тушили пожар в кафе на 400 кв. метрах

14 июня ночью в пгт Алексеевка городского округа Кинель загорелось кафе. Сигнал о ЧП поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда № 34 в 0:15.

На место происшествия на улице Гагарина были направлены три пожарных расчета. К тому моменту огонь уже охватил площадь в 400 кв. м. Возгоранию присвоили первый ранг сложности. В тушении было задействовано 24 специалиста и шесть единиц техники. Пламя поливали из семи стволов. В 1:27 возгорание локализовали, а в 2:14 ликвидировали. Отмечается, что обошлось без пострадавших, пишет Сова.

Теги: Пожар

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