В ДТП в Красноярском районе пострадали четверо

180

1 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы, 2 - погибли.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. В 12:00 час. на 196,1 км автодороги М5 «Ульяновск – Димитровград - Самара» женщина-водитель 1997 года рождения управляла автомобилем «Volkswagen Beetle» двигаясь со стороны г. Самара в сторону г. Ульяновск. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении, и допустила столкновение с а/м «LADA Vesta» под управлением 22-летнего водителя (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в течение года привлекался 4 раза).

С места ДТП госпитализированы в лечебное учреждение водитель отечественного автомобиля, его пассажиры - женщины 1972 и 1951 годов рождения и пассажир «Volkswagen Beetle» 1998 года рождения.