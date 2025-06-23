В Челно-Вершинском районе между родственницами возник конфликт, закончился поножовщиной

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В дежурную часть отделения полиции Челно-Вершинского района поступило сообщение местной жительницы 1985 года рождения о нанесении ею ножевого ранения родственнице.

Для выяснения деталей случившегося по указанному адресу выехал участковый уполномоченный полиции. Полицейский убедился, что жизни потерпевшей ничего не угрожает, опросил ее и очевидцев, произвел осмотр места происшествия. Раскаявшаяся злоумышленница пояснила, что она во второй половине дня для распития спиртных напитков пришла к своей тете 1980 года рождения. На бытовой почве между ними возник конфликт, в ходе которого она взяла кухонный нож со стола и ударила родственницу. После чего испугалась содеянного и сообщила о происшедшем в полицию.

Участковый уполномоченный полиции задержал и доставил злоумышленницу в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная пояснила, что не смогла совладать с эмоциями, когда родственница стала делать ей замечания.

Полицейскими потерпевшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями местной жительницы её здоровью причинен легкий вред.

Группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении ранее судимой безработной по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.