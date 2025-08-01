В Чапаевске водитель перевернул машину в кювет

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31 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 10 человек и 5 погибло.

ДТП произошло в 11:40 час. в Чапаевске. 62-летний водитель, управляя автомобилем RENAULT LOGAN, двигался по автодороге «Каменный Брод-Чапаевский-Воздвиженка-Самара-Волгоград» в направлении с. Воздвиженка. В пути следования, на 22 км указанной автодороги, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения. Водитель госпитализирован с места ДТП.