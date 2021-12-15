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В Большечерниговском районе при падении бетонной плиты погиб рабочий

15 декабря 2021 22:26
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Начата доследственная проверка.

Большеглушицким межрайонным следственным отделом по факту гибели мужчины 1971 года рождения при производстве строительных работ начата доследственная проверка.

"15 декабря  при выполнении строительных работ по установке навеса вдоль бетонного забора, расположенного на территории одного из животноводческих хозяйств Большечерниговского района Самарской области, произошло падении секции указанного ограждения на рабочего 1971 года рождения. В результате произошедшего, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

На месте происшествия работают следователи, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

 

Фото:    СУ СК СО

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