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В Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24

24 июля 2025 14:48
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По предварительной информации, выживших в авиакатастрофе нет.

Самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку в аэропорту Тынды. На его борту находились 49 человек. По предварительной информации, выживших в авиакатастрофе нет, пишут «Известия».

Что известно о крушении

• 24 июля губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что самолет Ан-24 пропал с радаров и не выходит на связь. Воздушное судно с пассажирами на борту совершало перелет из Благовещенска в Тынду. Оперативные службы начали поиски самолета.

• Позднее глава региона рассказал, что отправленный на поиски вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил фюзеляж самолета рядом с Тындой. Горящий корпус был найден примерно в 16 км от города на склоне горы в 15:26 по местному времени (9:26 мск). Спасатели не смогли приземлиться рядом с обломками, они вынуждены добираться до них пешком. Для отправки на место происшествия были подготовлены два вертолета с медицинскими бригадами.

• Самолет потерпел крушение при посадке. Он не смог приземлиться с первого раза и зашел на второй круг. В этот момент он перестал выходить на связь. Очевидцы засняли, как лайнер пытался приземлиться со второй попытки. В тот момент судно летело на низкой высоте с громким гулом.

• По предварительной информации, к катастрофе могли привести ошибка пилотов или техническая неисправность, возникшая в ходе полета. В районе падения была плохая погода с низкой облачностью, мелким дождем и ограниченной видимостью. Командиром воздушного судно был 61-летний пилот из Иркутска Вячеслав Логвинов.

• По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц»). Расследование взял на себя тындинский следственный отдел на транспорте восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

• Межгосударственный авиационный комитет начал собственное расследование авиапроисшествия. О крушении самолета было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Что известно о пассажирах

• Ан-24 летел из Хабаровска в Тынду с промежуточной остановкой в Благовещенске. Губернатор Орлов предварительно сообщил, что на борту находились 49 человек: 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. В региональном управлении МЧС уточнили, что в самолете находились 48 человек.

• Разночтение могло возникнуть из-за того, что она из пассажирок в последний момент отказалась от полета. Она рассказала «Известиям», что осталась дома из-за болезни внучки. Поехать в Тынду она теперь планирует на поезде.

• На борту самолета находилось несколько врачей: торакальный хирург Леонид Майзель из Хабаровска, акушер-гинеколог Галина Найденова и ее муж, врач функциональной диагностики Алексей Найденов. Также в числе пассажиров был их 14-летний внук.

• Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что при облете места происшествия выжившие обнаружены не были. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

• Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии +7 (4162) 53-99-99. Для родственников пострадавших мобилизована бригада психологов МЧС.

Срок эксплуатации Ан-24 составляет до 60 лет. Разбившийся борт эксплуатировался 49 лет.

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