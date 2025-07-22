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Тольяттинец незаконно хранил дома 80 патронов

22 июля 2025 09:49
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Тольяттинец незаконно хранил дома 80 патронов

В полицию Тольятти поступила оперативная информация о причастности 69-летнего местного жителя к незаконному хранению боеприпасов.

Полицейские, проверяя информацию, в присутствии понятых провели осмотр жилища, в ходе которого обнаружили и изъяли более 80 патронов.

Результаты экспертизы показали, что мужчина незаконно хранил патроны, изготовленные промышленным способом и пригодны для производства выстрелов.

В ходе опроса местный житель полностью признал свою вину в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что в 2024 году он незаконно приобрел и хранил боеприпасы в квартире.

По данному факту Отделом дознания ОП по Автозаводскому району УМВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного  ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ освобождается от уголовной ответственности.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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