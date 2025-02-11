Сызранцу пришлось заплатить за украденные украшения

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Желая обогатиться за чужой счет, житель г. Сызрани проник в один из частных домов. В одном из шкафов он обнаружил с десяток золотых украшений, которые и забрал с собой.

Правоохранители установили злоумышленника. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы, ️а также обязал компенсировать потерпевшей материальный ущерб в 149,5 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района. Судебным приставом установлено, что мужчина получает в колонии заработную плату. Сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановление об обращении взыскания на получаемый должником в исправительной колонии доход.

В результате принятых судебным приставом мер материальный ущерб с должника был взыскан в полном объеме.