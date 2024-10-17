Сызранские полицейские устанавливают очевидцев и водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8464)333-866; 102.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки установлено, что 04.10.2024 года в 16:55 час. водитель, управляя легковым автомобилем синего цвета, двигаясь по ул. Советская возле дома № 101 совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощи раненой девочке, с места ДТП скрылся.

Несовершеннолетняя смогла добраться до места жительства и в сопровождении законного представителя обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО