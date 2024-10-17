Сызранские полицейские устанавливают очевидцев и водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

Я нашел ошибку
Главные новости:
Назначены арбитры на матчи 12-го тура Мир РПЛ.
Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» рассудит Александр Машлякевич (Москва)
С начала 2024 года более 19 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс».
Свыше 100 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы
Самарские школьники завоевали бронзу в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха» за своей проект «У-дачный воздух: дыши, а не задыхайся!»
Ребята из Самары победили с экологическим проектом
«ЗИМ Галерея» распахнёт свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех №155.
Культурный центр «ЗИМ Галерея» откроется в новом историческом пространстве
Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов.
Подготовка к выборам, привлечение активистов и молодежи, работа с избирателями и первичками: Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»
На импровизированной сцене галереи выступят как самарские исполнители, так и специально приглашённые гости из самых разных уголков страны.
В СОУНБ приглашают на концерт академической музыки
Современный УЗИ-аппарат увеличивает доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний для жителей Богатовского района.
Специалисты Богатовской центральной районной больницы работают на современном УЗИ-аппарате
Главная цель мероприятия — помочь участникам проработать ключевые аспекты их бизнес-проектов, а также разобраться в основных шагах успешного запуска и развития стартапов.
В Самаре пройдут Стартап-выходные StartupSamara
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.26
0.25
EUR 106.08
0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранские полицейские устанавливают очевидцев и водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

17 октября 2024 15:42
192
Несовершеннолетняя смогла добраться до места жительства и в сопровождении законного представителя обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8464)333-866; 102.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

 В ходе проверки установлено, что 04.10.2024 года в 16:55 час. водитель, управляя легковым автомобилем синего цвета, двигаясь по ул. Советская возле дома № 101 совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощи раненой девочке, с места ДТП скрылся.

Несовершеннолетняя смогла добраться до места жительства и в сопровождении законного представителя обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО 

Теги: ДТП Сызрань

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На месте происшествия работали спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани.
15 января 2024, 16:29
На 916 километре трассы М-5 столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля
На месте происшествия работали спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани. Происшествия
1475
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
26 ноября 2023, 14:24
В Сызранском районе на трассе М-5 перевернулся «Mersedes-Benz» с полуприцепом
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Происшествия
2232
Проводились спасательные работы.
25 ноября 2023, 18:01
В Сызранском районе при столкновении трех большегрузов погиб один из водителей
Проводились спасательные работы. Общество
1625
В центре внимания
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
186
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
220
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
301
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
394
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
1674
Весь список