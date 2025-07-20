Я нашел ошибку
Главные новости:
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения
Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду
Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
РЖД напомнили пассажирам о работе "горячей линии"
На пожаре в Похвистневском районе пострадал человек
На пожаре в Похвистневском районе пострадал человек
В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею
В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по хоккею
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду

20 июля 2025 16:57
117
Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду

Следы пальцев рук, изъятые на месте происшествия, совпали с имеющимися в базе данных следами рук ранее судимого мужчины.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 79-летняя жительница Сызрани, которая сообщила, что из частного дома на ул. Фрунзе пропало её имущество стоимостью 4 500 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, провели подворовый обход, установили и опросили очевидцев. В ходе осмотра дома сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленник проник в помещение, разбив окно, после чего забрал телевизор и металлическую посуду. С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты и направлены на исследование следы пальцев рук, фотоследы обуви и смывы потожирового вещества.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с имеющимися в базе МВД России и принадлежат местному жителю 2000 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Оперуполномоченные, отрабатывая места возможного сбыта похищенного, в одном из комиссионных магазинов города обнаружили и изъяли залоговые документы, выданные на имя местного жителя, реализовавшего имущество, схожее по описанию с похищенным. Данные клиента совпали с информацией, полученной от экспертов.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек признал свою вину в совершении противоправного деяния и сообщил сотрудникам полиции, что деньгами, вырученными за чужое имущество, распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску реализованного злоумышленником похищенного имущества.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
137
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
236
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
567
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
596
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
537
Весь список