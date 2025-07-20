Сызранец украл из чужого дома телевизор и посуду

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Следы пальцев рук, изъятые на месте происшествия, совпали с имеющимися в базе данных следами рук ранее судимого мужчины.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 79-летняя жительница Сызрани, которая сообщила, что из частного дома на ул. Фрунзе пропало её имущество стоимостью 4 500 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, провели подворовый обход, установили и опросили очевидцев. В ходе осмотра дома сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленник проник в помещение, разбив окно, после чего забрал телевизор и металлическую посуду. С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты и направлены на исследование следы пальцев рук, фотоследы обуви и смывы потожирового вещества.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с имеющимися в базе МВД России и принадлежат местному жителю 2000 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Оперуполномоченные, отрабатывая места возможного сбыта похищенного, в одном из комиссионных магазинов города обнаружили и изъяли залоговые документы, выданные на имя местного жителя, реализовавшего имущество, схожее по описанию с похищенным. Данные клиента совпали с информацией, полученной от экспертов.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек признал свою вину в совершении противоправного деяния и сообщил сотрудникам полиции, что деньгами, вырученными за чужое имущество, распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску реализованного злоумышленником похищенного имущества.