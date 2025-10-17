Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе

151

Судебные приставы Сергиевского района разыскали должника по алиментам, скрывавшегося из-за накопленного долга перед ребенком. После предупреждения об уголовной ответственности мужчина приступил к выплатам.

Житель Сергиевского района не исполнял свои родительские обязанности: по решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать на содержание своей дочери ¼ части от своего дохода. За безразличие к своему ребенку судебным приставом в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Отбыв наказание в виде обязательных работ, мужчина к выплатам алиментов так и не приступил. Более того, отец стал скрываться и от судебных приставов, и от бывшей супруги. Сотрудники Службы начали работу по розыску неплательщика и установили, что он живет в соседнем районе. В результате мужчину разыскали по новому адресу и предупредили о грозящей ему уголовной ответственности. После этого родитель оперативно погасил задолженность перед ребёнком в размере 150 тысяч рублей.

Скрываться мужчина больше не хотел, а потому предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о месте фактического проживания, а также сообщил, что будет ежемесячно помогать своему ребенку. Буквально через несколько дней бывшая супруга мужчины сообщила сотрудникам Службы, что впервые за долгое время он вышел на связь и перечислил текущие алименты.

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области настоятельно рекомендуют гражданам помнить об исполнении родительского долга и не доводить ситуацию до уголовного преследования.