Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе

17 октября 2025 11:32
151
Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе

Судебные приставы Сергиевского района разыскали должника по алиментам, скрывавшегося из-за накопленного долга перед ребенком. После предупреждения об уголовной ответственности мужчина приступил к выплатам. 

Житель Сергиевского района не исполнял свои родительские обязанности: по решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать на содержание своей дочери ¼  части от своего дохода. За безразличие к своему ребенку судебным приставом в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Отбыв наказание в виде обязательных работ, мужчина к выплатам алиментов так и не приступил. Более того, отец стал скрываться и от судебных приставов, и от бывшей супруги. Сотрудники Службы начали работу по розыску неплательщика и установили, что он живет в соседнем районе. В результате мужчину разыскали по новому адресу и предупредили о грозящей ему уголовной ответственности. После этого родитель оперативно погасил задолженность перед ребёнком в размере 150 тысяч рублей.

Скрываться мужчина больше не хотел, а потому предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о месте фактического проживания, а также сообщил, что будет ежемесячно помогать своему ребенку. Буквально через несколько дней бывшая супруга мужчины сообщила сотрудникам Службы, что впервые за долгое время он вышел на связь и перечислил текущие алименты.

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области настоятельно рекомендуют гражданам помнить об исполнении родительского долга и не доводить ситуацию до уголовного преследования.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Под контролем судебных приставов г. Тольятти снесен незаконный киоск
16 октября 2025, 09:53
Под контролем судебных приставов Тольятти снесен незаконный киоск
Постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города. Происшествия
263
В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре
15 октября 2025, 10:18
В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре
Сотрудник ночного развлекательного учреждения применил насилие в отношении одного из посетителей. Происшествия
405
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
14 октября 2025, 14:02
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
При попытке передать «вознаграждение» в размере 25 тысяч рублей взяткодатель задержан. Происшествия
603
В центре внимания
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
Весь список