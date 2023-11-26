Стали известны подробности ЧП с внезапным возвращением в аэропорт рейса Самара — Москва

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Стали известны подробности ЧП с внезапным возвращением в аэропорт рейса SU1217 Самара — Москва. Борт вернулся в Курумоч почти через полчаса после вылета.

По данным Flightradar24.com, перед этим аэробус А320 кружил над Самарской областью.

— Самолет, выполнявший рейс SU1217 Самара — Москва 26 ноября, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме. Принято решение о замене воздушного судна на резервный борт. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота. Предоставлены напитки и питание, — заявили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

Один из пассажиров рейса сообщил, что при посадке на взлетном поле самолет якобы ждали пожарные.

— При возврате воздушного судна наличие автомобиля службы противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) на стоянке является стандартной процедурой, — объяснили в пресс-службе аэропорта.

В Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора, пишет 63.ру.

— Технические службы аэропорта проверяют самолет. На борту находилось 128 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет, — сообщили в надзорном ведомстве.