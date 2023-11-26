Вылетевший из Самары в Москву самолет вернулся обратно

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Самолету авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшему утром 26 ноября из самарского аэропорта Курумоч в Москву, пришлось вернуться обратно из-за технической неисправности, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, посадка прошла благополучно. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Сейчас технические службы аэропорта проверяют самолет.

По информации местных СМИ, воздушное судно около получаса кружило над Самарской областью, но в итоге вернулось в аэропорт. Вылет этого рейса, предварительно, ожидается в 11:30 по местному времени (10:30 мск), пишет Смотрим.