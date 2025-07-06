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Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Ставропольского района

6 июля 2025 13:49
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Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Ставропольского района

Полицейскими разыскивается без вести пропавшая 13-летняя Александра, которая 5 июля ушла из дома, расположенного в селе Узюково Ставропольского  района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами девочки направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девочки: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования несовершеннолетней.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские опрашивают знакомых девочки, отрабатывают места её возможного появления. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей района, работников торговых точек, в том числе расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-14 лет, рост 155 см, нормального телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза голубые.

Особые приметы: носит очки

Была одета: в черную ветровку, футболку черного цвета, тёмные штаны, белые кеды.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в Отдел МВД России по Ставропольскому району по телефону 8(8482) 93-66-99.

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