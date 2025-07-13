Самолет Самара — Минеральные Воды на посадке столкнулся с птицей

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13 июля в аэропорту Минеральные Воды экипаж самолета RRJ-95, выполнявшего рейс AZO6008 авиакомпании «Азимут» из Самары, сообщил о столкновении с птицей.

Инцидент произошел на высоте около 1500 футов при заходе на посадку. Несмотря на происшествие, посадка в 08:03 по московскому времени прошла благополучно.

Лайнер самостоятельно проследовал на стоянку.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, пишет ТГ-канал Авиаинцидент, пишет ГТРК-Самара.