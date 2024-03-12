Самарец вспомнил о долге перед ребенком после ареста иномарки

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Житель г. Самары оплатил задолженность по алиментам после того, как судебные приставы арестовали его «Volkswagen Polo».

Исполнительное производство находится на контроле у судебных приставов Куйбышевского района. Сотрудник Службы неоднократно беседовал с мужчиной о необходимости оплаты алиментов своему 10-летнему ребенку. Попытки убедить должника поступить по справедливости оказались безуспешными.

После этого судебный пристав-исполнитель установил, что мужчине на праве собственности принадлежит автомобиль марки «Volkswagen Polo». Сотрудник Службы составил акт описи и ареста иномарки. Автомобиль был оценен в 1 миллион рублей. Должника предупредили, что если в течение 10 дней алиментная задолженность не будет погашена, то автотранспортное средство реализуют.

Перспектива остаться без средства передвижения заставила вспомнить об отцовских обязательствах. Мужчина изыскал денежные средства и оплатил задолженность в размере 200 тысяч рублей.