РФ заняла в 2024 году пятое место по числу утекших личных данных

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Россия по итогам 2024 года поднялась на пятое место в мире по числу утекших личных данных - год назад она была в топ-7, следует из отчета группы компаний InfoWatch (есть в распоряжении ТАСС). По итогам 2024 года ее обгоняют только США, Китай, Индия и Испания.

Так, Россия закончила год с 1,58 млрд утекших записей, их число по отношению к 2023 году выросло на 31,7%. Из США в 2024 году попали в сеть 5,53 млрд записей, из Китая - 3,93 млрд, из Индии - 2,34 млрд, из Испания - 2,08 млрд. При этом в США, Индии и Китае число утекших данных снизилось на 32-69%, что отмечают и в InfoWatch и объясняют это "принятыми ранее регулятивными мерами по укреплению безопасности".

Согласно аналитике компании, США продолжают удерживать первенство по числу фактов утечек (36,1% в мире), в России же в 2024 году произошла каждая 12-я утечка (8,5%). В абсолютных цифрах в США произошло 3 310 утечек при 4 823 в 2023 году, в РФ - 778 при 786 в 2023 году. В InfoWatch подчеркивают, что России удалось остановить рост количества утечек информации, а доля увеличилась с 6,4% до 8,5% на фоне их общего сокращения в мире.

Топ-5 отраслей по количеству утечек в 2024 году в мире, по мнению InfoWatch, это торговля, промышленность, IT-сектор и сама информационная безопасность, госорганы, а также банки. По сравнению с 2023 годом торговый сектор потеснил IT-индустрию со второго места в рейтинге, в остальном же список остался неизменным.