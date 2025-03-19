Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ объявил о расширении цветовой гаммы автомобилей Lada
АвтоВАЗ объявил о расширении цветовой гаммы автомобилей Lada
По результатам проверки сведений об избиении девочки в Тольятти возбуждено уголовное дело
По результатам проверки сведений об избиении девочки в Тольятти возбуждено уголовное дело
Самарца осудили за то, что он не помешал невменяемой жене издеваться над ребенком
Самарца осудили за то, что он не помешал невменяемой жене издеваться над ребенком
В Самарской области в зоне риска подтопления из-за паводка находятся 33 населенных пункта
В Самарской области в зоне риска подтопления из-за паводка находятся 33 населенных пункта
48-летний житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников
48-летний житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников
Самарские таможенники передали 2 конфискованных автомобиля для нужд СВО
Самарские таможенники передали два конфискованных автомобиля для нужд СВО
Как россияне предпочитают ухаживать за собой?
Как россияне предпочитают ухаживать за собой?
В Тольятти немолодой водитель сбил 11-летнего мальчика
В Тольятти немолодой водитель сбил 11-летнего мальчика
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-2.81
EUR 87.57
-3.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
В «ЗИМ Галерее» пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva
20 марта самарский зоопарк приглашает на День лягушки
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

РФ заняла в 2024 году пятое место по числу утекших личных данных

19 марта 2025 09:36
133
РФ заняла в 2024 году пятое место по числу утекших личных данных

Россия по итогам 2024 года поднялась на пятое место в мире по числу утекших личных данных - год назад она была в топ-7, следует из отчета группы компаний InfoWatch (есть в распоряжении ТАСС). По итогам 2024 года ее обгоняют только США, Китай, Индия и Испания.

Так, Россия закончила год с 1,58 млрд утекших записей, их число по отношению к 2023 году выросло на 31,7%. Из США в 2024 году попали в сеть 5,53 млрд записей, из Китая - 3,93 млрд, из Индии - 2,34 млрд, из Испания - 2,08 млрд. При этом в США, Индии и Китае число утекших данных снизилось на 32-69%, что отмечают и в InfoWatch и объясняют это "принятыми ранее регулятивными мерами по укреплению безопасности".

Согласно аналитике компании, США продолжают удерживать первенство по числу фактов утечек (36,1% в мире), в России же в 2024 году произошла каждая 12-я утечка (8,5%). В абсолютных цифрах в США произошло 3 310 утечек при 4 823 в 2023 году, в РФ - 778 при 786 в 2023 году. В InfoWatch подчеркивают, что России удалось остановить рост количества утечек информации, а доля увеличилась с 6,4% до 8,5% на фоне их общего сокращения в мире.

Топ-5 отраслей по количеству утечек в 2024 году в мире, по мнению InfoWatch, это торговля, промышленность, IT-сектор и сама информационная безопасность, госорганы, а также банки. По сравнению с 2023 годом торговый сектор потеснил IT-индустрию со второго места в рейтинге, в остальном же список остался неизменным.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 6 лет благоустроено 912 общественных пространств Самары
19 марта 2025  12:48
За 6 лет благоустроено 912 общественных пространств Самары
95
22 марта пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Железнодорожного района
19 марта 2025  12:29
22 марта пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Железнодорожного района
161
На Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс
19 марта 2025  10:31
На Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс
146
Реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае
19 марта 2025  10:25
Реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае
149
В Самаре пройдет горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
18 марта 2025  11:40
В Самаре пройдет горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
361
Весь список