Пьяный житель Кошкинского района ехал на мопеде

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В мае текущего года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции О МВД России по Кошкинскому району остановили для проверки документов мопед Минск без государственного регистрационного номера, под управлением местного жителя 1994 года рождения. В ходе общения с водителем сотрудники полиции выявили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Полицейские отстранили нарушителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» госавтоинспекторы выяснили, что в прошлом году мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но соответствующих выводов не сделал и вновь переступил закон.

Группой дознания О МВД России по Кошкинскому району в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

