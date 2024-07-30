Правоохранители задержали трех подозреваемых в похищении человека во дворе жилого дома Москвы

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Правоохранители задержали в Москве трех злоумышленников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него денег, сообщают столичные прокуратура и СК, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, трое злоумышленников 2001, 2003 и 2004 годов рождения подошли к пострадавшему около подъезда жилого дома на улице Ангарская, с применением насилия посадили в автомобиль, начали движение по городу, выдвигая требования о передаче им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации столичного СК, злоумышленники направлялись в Московскую область. Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден.