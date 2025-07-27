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Полицейские работали на месте ДТП в Октябрьском районе Самары.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 27.07.2025 года примерно в 9:30 29-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina двигаясь по улице Аврора, со стороны улицы Гагарина, напротив дома 47 по улице Печерская, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 19-летней девушки. Пассажир автомобиля Lada Kalina - 50-летняя женщина доставлена в одну из городских больниц.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.