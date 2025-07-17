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Под Тольятти парашютист опустился на высоковольтные провода

17 июля 2025 16:21
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Под Тольятти парашютист опустился на высоковольтные провода

В среду, 16 июля, в Телеграмм-канале «ДТП и ЧП Тольятти» рассказали о происшествии с парашютистом на улице Дачной в селе Подстёпки Ставропольского района Самарской области.

«Парашютист 1980 года рождения во время выполнения прыжка отклонился от точки приземления, и его парашют зацепился за высоковольтные провода. В результате инцидента пострадавший предварительно получил ожоги руки. По данному факту будет организована проверка», - говориться в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские, пожарные-спасатели и медики.

Официальной информации о случившемся пока нет, пишет

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