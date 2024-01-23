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Пенсионерка в Москве погибла  из-за возгорания одеяла с электрическим подогревом

23 января 2024 18:12
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Площадь пожара составила всего около 1 кв. м, однако женщина отравилась угарным газом, спасти ее не удалось.

Труп 69-летней женщины обнаружили в Москве на улице Правды после пожара, возникшего из-за возгорания одеяла с электрическим подогревом. По информации «Известий», это произошло 23 января.

По предварительным данным, к ЧП привело короткое замыкание в одеяле. Площадь пожара составила всего около 1 кв. м, однако женщина отравилась угарным газом, спасти ее не удалось.

Известно, что 11 января в Серпухове произошел похожий случай: две пенсионерки, проживавшие в частном доме, оставили электроодеяло включенным на ночь. Утром они проснулись от запаха гари и обнаружили, что одеяло загорелось. Обе женщины успели выйти из дома, но одна решила вернуться за теплыми вещами в горящий коттедж и погибла.

Следователи проводят проверку по обоим происшествиям и разбираются, случайны ли возгорания и безопасны ли такие одеяла.

 

Фото: прокуратура Москвы/"Известия"

Теги: Москва

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