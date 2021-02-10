Отца инспектора ДПС, который мог устроить смертельное ДТП под Самарой, уволили из полиции

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Дело не двигалось с "мертвой точки" уже несколько месяцев, его передавали третьему следователю.

В Самарской области из органов внутренних дел был уволен отец инспектора ДПС Волжского района, которого подозревают в том, что он устроил смертельное ДТП на трассе. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, к которому ранее обратились родственники погибших в ДТП супругов. Тем самым, они попытались сдвинуть данное дело "с мертвой точки". К слову, дело уже передается третьему следователю.

Трагедия произошла в августе 2020 года в Волжском районе Самарской области. В машину супругов влетел "Датсун", за рулем которого находился инспектор ДПС. Транспортное средство от удара влетело под грузовик. Муж и жена погибли на месте. Трое детей, которые в тот момент находились в салоне автомобиля, получили различные травмы. Самой младшей девочке на тот момент была всего пара месяцев. Возможно, именно это её и спасло. От удара она вылетела в багажник, где её и нашли после аварии.

Позднее брат погибшей обратился за помощью к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Он рекомендовал в своём обращении поднять вопрос об увольнении из полиции отца предполагаемого виновника ДТП. Выяснилось, что именно он чинил препятствия свидетелям аварии, а кроме того, пытался скрыть факт, что его сын в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. И вот, в минувший вторник, 9 февраля, стало известно, что его уволили со службы. В отношении самого же виновника ДТП проводится служебная проверка. Если она подтвердит виновность инспектора, то он также будет уволен из органов внутренних дел, пишет ПроГородСамара.