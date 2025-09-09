Отца четверых детей, погибших от дихлофоса, приговорили к двум годам условно

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Отца четверых детей, погибших от дихлофоса, приговорили к двум годам условно

9 сентября 2025 10:19
163
Отца четверых детей, погибших от дихлофоса, приговорили к двум годам условно

Отца четверых детей, погибших почти год назад от дихлофоса в красноярском селе Красная Сопка, Дмитрия Виноградова приговорили к двум годам условного заключения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Два года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года", - сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла почти год назад. Следственное управление СК РФ 21 сентября 2024 года сообщило об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.

Позже выяснились другие обстоятельства. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в управлении СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось, была открыта только форточка. Следственные органы 2 декабря представили результаты экспертизы и назвали причину смерти – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил доводы. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).

Судебное разбирательство громкого дела началось 6 мая 2025 года в Назаровском городском суде. На первом заседании обвиняемый не признал свою вину и воздержался от ответов на вопросы судьи, передав полномочия адвокату. Родственники детей заявляли, что считают их гибель трагической случайностью. Позже защита Виноградова предлагала провести следственный эксперимент над мышами или крысами, которых поместят в помещение, где будет распылен дихлофос. Эксперимент должен был, по мнению адвоката, доказать, что от этого химиката нельзя погибнуть. Однако эксперименты не были проведены после возражения прокурора.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список