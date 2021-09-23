Около парка Гагарина в Самаре в ДТП погибла женщина

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Полицейские установили обстоятельства резонансного ДТП в Самаре. Ночью 22 сентября автомобиль «Пежо» врезался в столб. Погибла женщина. Как оказалось, она и была за рулем машины.

— Авария произошла в 22:30. Водитель «Пежо» ехала по улице Стара-Загора со стороны улицы Советской Армии, не обеспечив постоянный контроль за движением машины. В результате на пересечении с улицей XXII Партсъезда она врезалась в столб, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Судя по видео с места происшествия, в момент аварии женщина не была пристегнута. Ее отбросило на пассажирское сиденье, пишет 63.ру.

Автомобилистка умерла на месте аварии.