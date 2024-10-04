Молодому чапаевцу пришлось заплатить за хранение дома наркотиков

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Судебные приставы г. Чапаевска взыскали уголовный штраф с 34-летнего местного жителя, который незаконно хранил дома наркотические средства.



Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В его личных вещах при досмотре правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества. Суд признал жителя г. Чапаевска виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей. В отделении судебных приставов г. Чапаевска в отношении мужчины было возбуждено соответствующее исполнительное производство.



Сотрудник Службы уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае не погашения уголовного штрафа в течение 60 дней, судебным приставом в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания, вплоть до лишения свободы.



Не желая замены наказания на более строгое, должник полностью погасил уголовный штраф в установленный срок.