Из окна тольяттинской инфекционной больницы выпрыгнул пациент

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Из окна Тольяттинской городской клинической больницы № 5 выпрыгнул пациент. Мужчину спасти не удалось, сообщает sova.info.

По предварительным данным, в состоянии психомоторного возбуждения мужчина прыгнул из окна своей палаты, которая находилась на 7-м этаже.

Пациент получил многочисленные травмы и был немедленно доставлен в операционную, где ему оказывали медицинскую помощь. Спасти тольяттинца не удалось.



Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: pixabay