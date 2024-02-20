Госавтоинспекция Тольятти оперативно отреагировала на публикацию в соцсети об автобусе

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Сегодня в одной из групп социальной сети сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой зафиксировано нарушение ПДД водителями двух пассажирских автобусов, следовавших по городским маршрутам N 124 и N 127, допустивших движение по полосе для встречного движения транспорта на ул. Кунеевской г. Тольятти.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти оперативно установили данные водителей автобусов, запечатленных на видео.

В ходе разбирательства оба нарушителя признали вину в совершении противоправных деяний. Дорожные полицейские составили в отношении обоих водителей административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Санкция за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в сумме 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами сроком от 4 до 6 месяцев.