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Безработный в подъезде ограбил тольяттинца

30 марта 2025 13:11
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Безработный в подъезде ограбил тольяттинца

В полицию Тольятти обратился 41-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что в подъезде многоквартирного дома у него завязался разговор с незнакомцем, во время которого парень ударил его, вырвал из рук сотовый телефон и убежал. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 29-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что сдал похищенное в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

 Полицейские продолжают работу по розыску похищенного имущества и установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника.

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