7-летняя девочка пострадала в ДТП в Самаре

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16 февраля на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, один из которых несовершеннолетний.

Одно из ДТП произошло в 12:00 в Кировском районе Самары. 41-летний мужчина, управляя автомобилем Ssang Yong, в условиях снегопада двигался по улице Арзамасской со стороны улицы Литвинова в направлении улицы Гоголя. В пути следования, напротив дома №46, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной LADA Kalina, под управлением 44-летней женщины, движущейся по Аэропортовскому шоссе со стороны улицы Транзитной в сторону улицы Чекистов, которую отбросило на дорожное ограждение. Водителю отечественного хэтчбека и ее пассажиру – 7-летней девочке назначено амбулаторное лечение.