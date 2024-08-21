25-летний  самарец на мопеде нарушил ПДД  и столкнулся с автомобилем Renault Logan на ул. Тухачевского

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20 августа на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 436 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами с признаками опьянения – 11 и за нарушение требований к перевозке детей – 13.

Одно из ДТП произошло в Железнодорожном районе Самары. 25-летний водитель, управляя мопедом Альфа, следуя со стороны улицы Киевская в направлении улицы Московская, напротив д. 166 по ул. Тухачевского в нарушении требований ПДД совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, под управлением 39-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

Водитель мопеда госпитализирован с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО