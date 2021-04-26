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Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор

26 апреля 2021 23:40
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Макрон проинформировал Путина об итогах прошедших в апреле переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонного разговора особое внимание уделили эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Об этом 26 апреля сообщили в Кремле, передают "Известия".

Отмечается, что инициатором разговора стала французская сторона.

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей», — указано в сообщении.

Макрон проинформировал Путина об итогах прошедших в апреле переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и констатировали, что обстановка остается спокойной.

«По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», — добавили в Кремле.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

 

 

Теги: Макрон Путин телефонный разговор

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