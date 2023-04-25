В Совете Федерации обсуждают «высшую меру» для паленой водки

193

Если алкогольный контрафакт уничтожать с той же интенсивностью, как в 2022 году, то для ликвидации уже изъятого нелегального алкоголя потребуется не менее четырех лет. А если идти темпами первого квартала текущего года — два с половиной года. Парламентарии и эксперты из рабочей группы при Совете Федерации, созданной по поручению спикера палаты регионов Валентины Матвиенко, подготовили поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволят ускорить процесс. В чем суть новых изменений и когда они могут быть приняты, выясняла «Парламентская газета».

Как пояснили в рабочей группе, речь идет об изменениях в статью 82 УПК РФ, которые, по сути, приравняют уничтожение контрафактного алкоголя, жертвой которого (в том числе с летальным исходом) ежегодно становились тысячи россиян, к утилизации наркотических веществ. Все дело в том, что процесс утилизации не может быть произведен без решения суда. Но в случае с алкоголем судья, получив ходатайство от арестовавших нелегальную продукцию сотрудников МВД, может отправить контрафакт не только на уничтожение, но и на хранение. Новые поправки предлагают убрать такую возможность и оставить суду только право давать согласие на утилизацию — так же, как сейчас это происходит в отношении изъятых наркотиков.

Проект новых поправок в УПК предполагает, что правоохранители обязаны будут подавать ходатайства в суды на утилизацию нелегального алкоголя не позднее чем через месяц после получения заключений о результатах экспертного исследования таких вещественных доказательств. Суды обязаны рассматривать такие дела в пятидневный срок.

Как пояснил глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который активно участвует в деятельности рабочей группы, законопроект уже внесен в нижнюю палату — парламентарии рассчитывают, что он может быть принят в первом чтении еще до конца весенней сессии.

Фото: ru.freepik.com