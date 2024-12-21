в Самарской области появится новое министерство

146

В Самарской области появится министерство внутренней политики. Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря, на заседании регионального правительства.

Сформировать новое ведомство планируют на базе департамента внутренней политики, которым руководит вице-губернатор Александр Фетисов, сообщает «Обозрение». Издание предполагает, что министерство возглавит Сергей Филиппов, предоставивший проект положения, а Александр Фетисов продолжит курировать направление в своем нынешнем ранге.

Департамент внутренней политики Самарской области появился в 2020 году. Главная цель ведомства — взаимодействие «белого дома» со всеми уровнями власти, политическими организациями и обществом, но у нового ведомства полномочия расширили: теперь оно займется также координацией работы органов власти в части социальной и культурной адаптации мигрантов и реализацией соответствующих мероприятий.

— Аналогичное министерство есть в Тульской области. Министерства внутренней политики созданы и во многих других регионах РФ, — пишет «Обозрение».

Сергей Филиппов перешел на новую работу 19 ноября 2024 года. Бывший директор Самарского драматического театра занял пост вице-губернатора в региональном правительстве, пишет 63.ру.