Главные новости:
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.
«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Госдуме предложили ввести базовый доход

12 августа 2025 19:47
93
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.

Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за введение в России базового дохода - регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, передает РИА Новости.

"Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику", - сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями граждан, а также экономическим инициативам партии по ее повышению.

Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику надо направить на развитие России, которая и будет источником обогащения. Бабаков добавил, что, формируя новую экономическую политику, целью должно стать качество жизни.

"Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное - социальная защищенность", - уточнил он.

