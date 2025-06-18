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Самарская область и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации

18 июня 2025 20:31
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Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сегодня, 18 июня, на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации на основе российских технологий.

Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект реализуется в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и нацелен на ускорение внедрения беспилотной авиации и формирование инструмента для смягчения региональных ограничений на полеты.

«Самарская область заинтересована во внедрении современных навигационно-информационных и телекоммуникационных решений для технологического обеспечения развития транспортного комплекса, и в особенности для сферы беспилотных авиационных систем, в которой наш регион является передовым субъектом Российской Федерации. Мы будем сотрудничать по вопросам развития автотранспортной отрасли и гражданской беспилотной авиации, применяя сервисы и технологии компании АО «ГЛОНАСС». Внедрение передовых разработок обеспечит удобство и безопасность пользователей и операторов наземного транспорта и беспилотных систем Самарской области», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Алексей Райкевич отметил, что Самарская область сегодня – один из регионов-лидеров по разработке и внедрению беспилотных авиационных систем, совместная работа с которым ускорит внедрение передовых цифровых технологий для идентификации авиабеспилотников на федеральном уровне.

«На территории Самарской области мы уже протестировали платформу онлайн-мониторинга полетов авиабеспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и передачу данных в доверенной среде критической информационной инфраструктуры — госорганам, в систему предоставления планов полетов, подключение к нам беспилотников разных производителей и эксплуатантов, в частности «Транспорта Будущего», и всех ведущих коммерческих платформ. Эта работа стала фундаментом единой системы идентификации, которую мы продолжим отрабатывать вместе с Самарской областью, региональными компаниями и научно-производственным центром», — подчеркнул Алексей Райкевич.

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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