Облправительство одобрило субсидии на поддержку центров «Сердце воина» и помощь гражданам в реализации проектов благоустройства 

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В среду, 21 мая 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие члены Правительства, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание Правительства Самарской области транслировалось в прямом эфире.

Работа заседания началась с вопроса о предоставлении субсидий центру «Сердце Воина». Напомним, центр, где участникам спецоперации предоставляется всесторонняя помощь – от трудоустройства до психологической поддержки – открылся в Самарской области по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. С инициативой о создании центра выступил ветеран спецоперации Антон Ястребков, участник региональной программы «Школа героев».

В настоящее время работает региональное отделение и 12 его филиалов при семейных многофункциональных центрах в муниципалитетах. Сотрудники центров провели уже более 100 консультаций обратившимся. Участники заседания одобрили выделение субсидий из областного бюджета на обеспечение работы центра.

«Ценность и особенность этого проекта в том, что здесь используется подход равного консультанта. То есть саму психологическую помощь в основном обеспечивают и сопровождают сами участники спецоперации, имеющие базовое психологическое образование», - отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева.

Отдельным вопросом участники заседания рассмотрели финансирование программы «Народный бюджет» в текущем году. Она направлена на поддержку инициатив населения губернии по благоустройству территорий. Участником программы может стать любой гражданин старше 18 лет, не являющийся муниципальным служащим или депутатом. Проекты отбирают на конкурсной основе. В этом году будут реализованы 264 инициативы населения. Среди проектов - устройство детских и спортивных площадок, парковок, клумб и газонов, благоустройство скверов, ремонт дворовых проездов, тротуаров и другие.

О ходе реализации программы доложил министр внутренней политики региона Сергей Филиппов.

«В программе участвуют все муниципалитеты губернии. Чемпион по количеству общественных проектов – Ставропольский район», - отметил министр.

Победители конкурсного отбора получат софинансирование из областного бюджета в размере до 92% от стоимости проектов.

«Реализация этого проекта была одним из поручений губернатора, которое мы в прошлом году зафиксировали в областном бюджете. Сейчас активно идет процесс формирования бюджета на 2026 год. Это важная статья расходов, однозначно ее выдерживаем и будем защищать. А в этом году давайте выберем три-четыре самых активных муниципалитета, которые оказались в листе ожидания, и постараемся предоставить им дополнительный ресурс на реализацию проектов», - поставил задачу председатель Правительства Самарской области.

Программа обеспечена бюджетным финансированием в объеме 680 миллионов рублей.

На заседании Правительства обсудили также реализацию в текущем году мероприятий в сфере спорта и физической культуры, включенных в «Основные направления деятельности Правительства Самарской области». Напомним, этот документ утвержден губернатором и является планом работы областного кабмина на ближайшие пять лет.

По информации министра спорта Лидии Рогожинской, до конца года в регионе построят 76 универсальных спортивных площадок, 5 фоков и модульный фиджитал-центр, который появится в самарском парке Щорса.

«Запланировано проведение ремонтных работ на объектах спорта: стадион «Солидарность Самара Арена», МТЛ-Арена, здание УСЦ «Грация», «Лада-Арена», футбольное полое стадиона «Локомотив», ФОК «Стимул Новокуйбышевск», - рассказала Лидия Рогожинская.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области